Экономист Лисовский объяснил отказ аптек продавать психотропные препараты

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Аптеки стали отказываться от реализации мощных психотропных препаратов, так как работа с ними стала невыгодной из-за строгого контроля и регулирования цен. Эксперт фармацевтического рынка и экономист Павел Лисовский поделился сведениями в беседе с "Радио 1", предупреждая о возможном исчезновении данных препаратов с прилавков.

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Согласно словам эксперта, получить разрешение на продажу сильнодействующих психотропных препаратов теперь сложно из-за высоких расходов на организацию поставок и продаж, а доходность в этой области невысока.

"Оборот этих препаратов невелик, а затраты на их поддержание высоки. Кроме того, государство строго регулирует наценку, которая зависит от региона", — отметил экономист.

Лисовский добавил, что решение о том, продавать ли эти препараты, теперь принимает сама торговая сеть аптек.

"Эту проблему можно решить либо через государственные аптеки, либо через заинтересованных участников. Не обязательно, чтобы каждая аптека продавала эти лекарства — это нерационально при отсутствии достаточного оборота. Однако некоторое количество аптек, предоставляющих доступ к этим препаратам, должно присутствовать. Например, пять аптек в городе с населением в миллион человек могли бы решить эту проблему", — отметил собеседник.