Your browser does not support the audio element.

Аптеки стали отказываться от реализации мощных психотропных препаратов, так как работа с ними стала невыгодной из-за строгого контроля и регулирования цен. Эксперт фармацевтического рынка и экономист Павел Лисовский поделился сведениями в беседе с "Радио 1", предупреждая о возможном исчезновении данных препаратов с прилавков.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.