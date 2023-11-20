На лице новой "мисс Вселенная" видны следы операций — пластический хирург

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Победу девушки из Никарагуа в конкурсе "Мисс Вселенная" сложно назвать несправедливой, сообщила EADaily пластический хирург Мадина Байрамукова.

Фото: Wikipedia by VOS TV is licensed under CC BY 3.0

Однако, просмотрев ее фотографии, можно предположить, что победительница конкурса сделала операцию носа и коррекцию объема губ, отметила врач.

"Результаты конкурса "Мисс Вселенная" меня порадовали, учитывая, что в последнее время на подобных мероприятиях все чаще побеждают нестандартные участницы. Говоря о победе девушки из Никарагуа, не могу сказать, что это была несправедливая победа. Однако как пластический хирург, я могу предположить, что новая Мисс Вселенная прошла операцию на нос и коррекцию объема губ", — рассказала Байрамукова.

Хирург положительно отнеслась к тому, что организаторы подобных конкурсов перестали поддерживать тренд на избыточную худобу. По ее словам, ранее этот тренд достиг невиданных высот, что привело к "настоящей эпидемии" анорексии.

"Все должно иметь золотую середину. Точно так же не стоит забывать, что пышные формы в определенный момент сменяются полнотой, ожирением. Помимо эстетической составляющей, это также вредно для здоровья. Победительница конкурса обладает нормальной, спортивной фигурой, что служит примером для многих девушек по всему миру", — заключила эксперт.