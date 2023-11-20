Верховной суд РФ одобрил возможность взыскания с интернет-магазинов компенсации в случае отказа от продажи оплаченных товаров

1:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В судебном решении подчеркнуто, что "виртуальные продавцы" не должны включать в публичный договор о дистанционной продаже условия, освобождающие их от ответственности. Такие положения нарушают права покупателей и будут считаться недействительными.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Поводом для такого решения послужило дело о конфликте между покупателем из Волгограда и интернет-магазином. Заявитель приобрел музыкальный центр на веб-сайте ответчика, произведя полную оплату за товар. Но поставщик аннулировал заказ, объясняя это отсутствием товара, после чего вернул деньги.

Продавец настаивал на том, что согласно правилам работы магазина, представленным на сайте, подтверждение заказа происходит не сразу после оплаты, а по истечении одной недели. По условиям публичной оферты, обязательство передать товар покупателю возникало у продавца после подтверждения заказа. Кроме того, интернет-магазин оставлял за собой право аннулировать заказ до его подтверждения без выплаты какой-либо компенсации или возмещения убытков.

Покупатель в свою очередь настаивал на доставке музыкального центра после аннулирования заказа, однако электронный магазин вновь сослался на отсутствие товара. В результате потребитель пришёл в суд с требованием о возмещении убытков, однако не получил поддержки в трех инстанциях. Последние свои отказы объясняли тем, что истец перед оформлением заказа должен был ознакомиться с условиями публичной оферты.

В итоге Верховный суд России встал на сторону покупателя.

"Доводы ответчика об отсутствии у него в наличии указанного в договоре товара объективными доказательствами не подтверждены", — сказано в решении суда.

Подробности дела опубликованы на сайте rapsinews. ru