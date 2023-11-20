Ни внутренние потрясения, и внешнее вмешательство не смогли навредить политической власти РФ.
Об этом заявил профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.
"Пока его здоровье не ухудшится, я думаю, он останется у власти. Моё второе замечание заключается в том, что его замена будет более ястребиной и бескомпромиссной, чем Путин", — в интервью журналисту Лексу Фридману сказал эксперт.
По его словам, РФ ведёт себя крайне гуманно, по сравнению, например, с Израилем, который за один месяц убил в Газе больше мирного населения, чем армия России за полтора года СВО. Рассказы, что Путин целенаправленно убивает мирных жителей — ложь и не соответствуют действительности.
Если Путин покинет свой пост, то у последующего будет более жёсткая позиция, подытожил аналитик.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.