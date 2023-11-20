В результате обмена в Минобороны добились возвращения на родину тел 80 военнослужащих, уточнил депутат.
На Украине подтверждают факт обмена, заявив о передаче российской стороной 94 тел бойцов ВСУ. Там же добавили, что состоялся при содействии представителей Международного комитета Красного Креста.
Ранее в начале октября Россия и Украина также обменялись телами погибших. Тогда российская сторона предала Киеву тела 64 солдат ВСУ и забрала 60 тел бойцов ВС РФ.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.