Депутат Госдумы Саралиев: Минобороны Украины возвратило 80 тел российских военных

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В результате обмена в Минобороны добились возвращения на родину тел 80 военнослужащих, уточнил депутат.

Фото: telegram

На Украине подтверждают факт обмена, заявив о передаче российской стороной 94 тел бойцов ВСУ. Там же добавили, что состоялся при содействии представителей Международного комитета Красного Креста.

Ранее в начале октября Россия и Украина также обменялись телами погибших. Тогда российская сторона предала Киеву тела 64 солдат ВСУ и забрала 60 тел бойцов ВС РФ.