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Администрация Липецкой области направит в зону СВО 23 внедорожника

0:45
Общество

По словам чиновника, ранее три автомобиля уже передали бойцам, которые оказались очень кстати.

Администрация Липецкой области направит в зону СВО 23 внедорожника
Фото: Openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0

"Двадцать три автомобиля готовим к отправке нашим бойцам в зону СВО. Это транспорт из автопарка госучреждений. Сейчас техника в мастерских, готовим ее к транспортировке. Авто повышенной проходимости", - написал Артамонов.

Как уточняется в пресс-службе правительства Липецкой области, по поручению губернатора автопарк госучреждений оптимизируется. Из подведомственных учреждений вывели уже свыше 200 автомобилей. Часть из них будет отправлена военным, часть выставлена на продажу. Вырученные средства направят в бюджет региона.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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