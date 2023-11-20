По словам чиновника, ранее три автомобиля уже передали бойцам, которые оказались очень кстати.
"Двадцать три автомобиля готовим к отправке нашим бойцам в зону СВО. Это транспорт из автопарка госучреждений. Сейчас техника в мастерских, готовим ее к транспортировке. Авто повышенной проходимости", - написал Артамонов.
Как уточняется в пресс-службе правительства Липецкой области, по поручению губернатора автопарк госучреждений оптимизируется. Из подведомственных учреждений вывели уже свыше 200 автомобилей. Часть из них будет отправлена военным, часть выставлена на продажу. Вырученные средства направят в бюджет региона.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.