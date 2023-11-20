В России стали на 40% реже болеть туберкулёзом

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В России за последние пять лет уменьшилась заболеваемость туберкулёзом. Снижение составило 42%. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РФ.

Фото: openverse.org by tahitianlime is licensed under CC BY 2.0.

По словам главы ведомства, Михаила Мурашко, в настоящее время еще рано говорить о полном исчезновении болезни, но снижена первичная выявляемость.

Он также отметил, что в настоящее время успешно проходит тестирование многих лекарственных препаратов.

"Тем не менее туберкулёз остаётся сегодня болезнью, которая требует постоянного внимания, ни в коем случае не ослабевая диагностический поиск и поиск новых методов лечении" — сказал Мурашко.

Также, по данным Минздрава, диагностирование данной болезни снизилось на 34% за последние 5 лет.

Ранее мы сообщали о том, что российские учёные из Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина обнаружили новые молекулы, которые могут быть потенциально использованы для лечения туберкулёза.