В России за последние пять лет уменьшилась заболеваемость туберкулёзом. Снижение составило 42%. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РФ.
По словам главы ведомства, Михаила Мурашко, в настоящее время еще рано говорить о полном исчезновении болезни, но снижена первичная выявляемость.
Он также отметил, что в настоящее время успешно проходит тестирование многих лекарственных препаратов.
"Тем не менее туберкулёз остаётся сегодня болезнью, которая требует постоянного внимания, ни в коем случае не ослабевая диагностический поиск и поиск новых методов лечении" — сказал Мурашко.
Также, по данным Минздрава, диагностирование данной болезни снизилось на 34% за последние 5 лет.
Ранее мы сообщали о том, что российские учёные из Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина обнаружили новые молекулы, которые могут быть потенциально использованы для лечения туберкулёза.
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