Дмитрий Савельев: шкала НДФЛ должна работать на увеличение рождаемости

1:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что стоит задуматься о новой шкале налогообложения для семей с детьми.

Фото: Фото из личного архива Дмитрия Савельева

— Демографический вопрос в России остро стоит не первое десятилетние, и хоть государство принимает различные меры в поддержку семей с детьми, принципиально решить его не удается.

Проблема в том, что решать его пытаются только в одной плоскости — материальной. Но очень важно наравне с укреплением финансовой стабильности семьи, работать над укоренившимися в обществе стереотипами. Россия — страна, где традиционно семья, тесная связь между поколениями являются бесспорной ценностью. Однако многие годы, пока были попытки строить общество по западному образцу, во главу угла ставилась личная успешность, связанная преимущественно с профессиональной реализацией. А семейная роль матери или отца в этой парадигме личной успешности отошли даже не на второй план — на десятый.

И сейчас, когда Россия пошла своим путем — страны-цивилизации, очень важно вернуться к корням, обществу нужны новые стереотипы успешности, неотъемлемой частью которых должен стать ребенок, а лучше — несколько.

Уже были высказаны мысли по отмене подоходного налога для многодетных, и это предложение можно только поддержать. Более того, мне кажется, нужно начинать эту практику сразу с появления в семье первенца — ввести шкалу налогообложения, начисляя налог в зависимости от наличия детей и их количества. Есть один ребенок — снижать подоходный налог на 2%, два ребенка — на 5%. А если три и больше — убирать его вообще.

Важно вводить и другие трудовые привилегии для родителей, в том числе, и тех, кто работает на себя — в малом и среднем бизнесе, чтобы россияне могли строить успешную карьеру, развивать свое дело и имели время на семью и детей.