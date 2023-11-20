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Артиста Владимира Носика госпитализировали с травмой головы

0:59
Общество

Народный артист России 75-летний Владимир Носик госпитализирован в одну из московских клиник с открытой раной головы: актер неудачно упал на улице.

Артиста Владимира Носика госпитализировали с травмой головы
Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

О том, что известный советский и российский артист оказался на больничной койке, в понедельник, 20 ноября, сообщают "Известия".

По данным издания, актер, отметивший в апреле 75-летний юбилей получил травму прошлым вечером в Москве на Васильевской улице, у дома № 3.

"Владимир Бенедиктович упал неудачно и ударился головой, с разбитой головой его госпитализировали в больницу имени Боткина", — сообщает издание.

На счету артиста Носика роли более чем в 160 фильмах и сериалах, среди которых "О бедном гусаре замолвите слово", "Самая обаятельная и привлекательная", "Гостья из будущего", "Пять минут страха", "Инспектор Лосев" и многие другие.

Носики: актерская династия
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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