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Песков: президент Путин планирует выступить 22 ноября на онлайн-саммите G20

0:53
Общество

Глава государства Владимир Путин намерен выступить на виртуальном саммите G20, который пройдет в Индии в среду, 22 ноября.

Песков: президент Путин планирует выступить 22 ноября на онлайн-саммите G20
Фото: kremlin.ru

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, планируется [выступление]", — сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина в онлайн-саммите.

По словам официального представителя Кремля, Путин собирается изложить лидерам "большой двадцатки" позицию России по актуальной ситуации, сложившейся в мире к концу 2023 года.

"Повестка понятна, это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная", — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Что такое G20?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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