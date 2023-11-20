Новогодний стол подорожал более чем на 9%

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

Новогодний стол подорожал на 9,17%, сообщила "Российская газета" со ссылкой на подсчёты, проведённые по её просьбе ассоциацией "Руспродсоюз".

Фото: http:// oboi.cc/131479/1600/1200.html

Из продуктов, которыми обычно сервируют праздничное застолье, больше всего подорожали мандарины — на 35%.

Потому что они импортные, авторитетно объяснила генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий. Она не ждёт дальнейшего повышения цен на эти фрукты накануне праздников, если только не случится обвала рубля.

Кроме того, заметно выросли цены на курицу и яйца. Икра демонстрирует чудеса стабильности — она подорожала всего на 7%. А кое-что даже подешевело, хоть и немного — картофель, майонез и сливочное масло.

Таким образом, среднестатистический новогодний стол на четверых, на котором традиционно присутствуют оливье, селёдка под шубой, бутерброды с красной икрой плюс горячее блюдо, обойдётся примерно в 5,5 тысячи рублей против менее 5 тысяч в прошлом году.