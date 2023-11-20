Новогодний стол подорожал на 9,17%, сообщила "Российская газета" со ссылкой на подсчёты, проведённые по её просьбе ассоциацией "Руспродсоюз".
Из продуктов, которыми обычно сервируют праздничное застолье, больше всего подорожали мандарины — на 35%.
Потому что они импортные, авторитетно объяснила генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий. Она не ждёт дальнейшего повышения цен на эти фрукты накануне праздников, если только не случится обвала рубля.
Кроме того, заметно выросли цены на курицу и яйца. Икра демонстрирует чудеса стабильности — она подорожала всего на 7%. А кое-что даже подешевело, хоть и немного — картофель, майонез и сливочное масло.
Таким образом, среднестатистический новогодний стол на четверых, на котором традиционно присутствуют оливье, селёдка под шубой, бутерброды с красной икрой плюс горячее блюдо, обойдётся примерно в 5,5 тысячи рублей против менее 5 тысяч в прошлом году.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.