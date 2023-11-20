В ФАС России поступила жалоба от гражданина РФ на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». В рекламе подписки компания указывала более низкую цену, она не соответствовала действительности.
Изначально указывалось, что скидка на услугу составляет 44%.
При попытке купить подписку по указанной цене заявитель отказал в покупке. Таким образом, потенциальные клиенты получали неверную информацию о цене услуги.
В ФАС сообщили, что ведомство оценит рекламу Яндекса на предмет нарушения законодательства. Если вина будет установлена, то компании грозит ответственность, согласно действующему законодательству о рекламе
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.