В Дзержинском районе Новосибирска задержана и отправлена в следственный изолятор 74-летняя женщина, которая метнула в здание местного военкомата "коктейль Молотова".
Известно, что 74-летняя Надежда Шушаро подожгла военкомат несколько дней назад, сообщает "Коммерсант". Возгорание ликвидировали сотрудники Росгвардии, находившиеся в здании.
На пенсионерку завели уголовное дело и отправили в СИЗО до 17 января 2024 года.
По предварительным данным, в действиях пожилой жительницы столицы Сибири политических мотивов нет. Она посчитала, что в военкомате находятся люди, которые облапошили ее при продаже квартиры.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.