В Новосибирске 74-летнюю пенсионерку арестовали за поджог военкомата

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В Дзержинском районе Новосибирска задержана и отправлена в следственный изолятор 74-летняя женщина, которая метнула в здание местного военкомата "коктейль Молотова".

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Известно, что 74-летняя Надежда Шушаро подожгла военкомат несколько дней назад, сообщает "Коммерсант". Возгорание ликвидировали сотрудники Росгвардии, находившиеся в здании.

На пенсионерку завели уголовное дело и отправили в СИЗО до 17 января 2024 года.

По предварительным данным, в действиях пожилой жительницы столицы Сибири политических мотивов нет. Она посчитала, что в военкомате находятся люди, которые облапошили ее при продаже квартиры.

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