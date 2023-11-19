Существует несколько методов для защиты от нежелательных звонков мошенников. В эксклюзивном интервью с агентством "Прайм", специалист по информационной безопасности из Лиги Цифровой Экономики, Виталий Фомин, раскрыл стратегии, которые помогут исключить ваш личный номер телефона из базы злоумышленников.
В первую очередь, следует заботиться о том, чтобы ваша личная информация не попала в руки мошенников. Эксперт рекомендует избегать разглашения личных данных, использовать сложные пароли на веб-сайтах и в социальных сетях. Также полезно ограничивать использование открытых сетей интернета и предпочитать надежных мобильных операторов.
"Используйте приложение для распознавания входящих звонков. Не отвечайте на вызов, если номер помечен как спам или подозрительный", — советует Фомин.
Специалист отмечает, что в случае ответа на подозрительный звонок лучше быстро завершить разговор. Перезванивать на такие номера и проявлять интерес не рекомендуется.
Дополнительной мерой защиты можно установить PIN-код на SIM-карту. Это обеспечит дополнительную безопасность от телефонных мошенников, особенно в случае утери или кражи устройства, так как использование номера станет затруднительным.
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