Существует несколько методов для защиты от нежелательных звонков мошенников. В эксклюзивном интервью с агентством "Прайм", специалист по информационной безопасности из Лиги Цифровой Экономики, Виталий Фомин, раскрыл стратегии, которые помогут исключить ваш личный номер телефона из базы злоумышленников.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.