Станислав Садальский прокомметировал новость о том, что директор "Ленфильма" Фёдор Щербаков уехал из России после того, как арестовали его напарника.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что награждённый в 2021 году медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени гендиректор киностудии "Ленфильм" Фёдор Щербаков, уехал из России.
Актёр отметил, что Щербаков никтогда не работал в кинопроизводстве, и ему приписывали дружбу с Дмитрием Песковым.
"Вчера после ареста напарника сбежал из России. Кто бы сомневался?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Станислав Садальский высказался о бегстве бывшего министра финансов РФ.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.