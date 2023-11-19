Садальский о бегстве из России директора "Ленфильма": после ареста напарника сбежал

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Станислав Садальский прокомметировал новость о том, что директор "Ленфильма" Фёдор Щербаков уехал из России после того, как арестовали его напарника.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что награждённый в 2021 году медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени гендиректор киностудии "Ленфильм" Фёдор Щербаков, уехал из России.

Актёр отметил, что Щербаков никтогда не работал в кинопроизводстве, и ему приписывали дружбу с Дмитрием Песковым.

"Вчера после ареста напарника сбежал из России. Кто бы сомневался?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский высказался о бегстве бывшего министра финансов РФ.