The Times раскрыла унизительные эксперименты над бойцами: новые пытки для русских пленных

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Украина цинично издевается в своих тюрьмах над военнопленными из ВС РФ.

Фото: flickr. com

К примеру, излюбленной пыткой стал подъём в 6 утра под украинский гимн и путь через коридор со снимками Степана Бандеры.

В статье о новых унизительных экспериментах над русскими военнопленными издание The Times утверждает, что так якобы Украина "перевоспитывает" бойцов РФ.

На деле же это выглядит как изощрённая пытка. Человек, сражавшийся против неонацистов, вынужден идти в столовую через аллею, увешанную фото предателя, а после завтрака он ещё вынужден стоять минуту молчания в память погибших боевиках ВСУ.

На этом издевательства не заканчиваются: пленным читают курс украинской истории. Но, даже после издевательств ребята не сдаются, ведь многие понимают, что Запад давно активно превращал Украину в "антиРоссию".

Но ни The Times, ни другая пресса не напишет о том, как украинские садисты бьют российских солдат в плену дубинками, электрическим током, после это люди еле стоят на ногах, плюс им не дают ни есть, ни спать.

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