Вернуть излишне уплаченные средства: инструкция для россиян

Люди в Томской области иногда ошибочно перечисляют государственные пошлины в доход бюджета. Однако не многие знают, что излишне уплаченную сумму можно вернуть. Специалисты регионального управления Росреестра предоставили пошаговую инструкцию, как сделать это онлайн.
Пошаговая инструкция включает следующие шаги:
Как сообщает Комсомольская правда — Томск, заявление на возврат госпошлины необходимо подать в течение 36 месяцев после внесения платы. После подачи заявления деньги возвращаются в течение месяца. Важно отметить, что только сам плательщик может требовать возврата средств, даже если оплату за него производил кто-то другой.
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