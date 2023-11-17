Вернуть излишне уплаченные средства: инструкция для россиян

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Люди в Томской области иногда ошибочно перечисляют государственные пошлины в доход бюджета. Однако не многие знают, что излишне уплаченную сумму можно вернуть. Специалисты регионального управления Росреестра предоставили пошаговую инструкцию, как сделать это онлайн.

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Пошаговая инструкция включает следующие шаги:

Войти в личный кабинет на сайте Росреестра и перейти в раздел "Мои услуги и сервисы", что особенно удобно для тех, кто уже зарегистрирован на "Госуслугах".

Выбрать подразделы: "Иное" — "Возврат платы и государственной пошлины".

Заполнить электронное заявление, предоставив необходимые данные и прикрепив требуемые документы.

Подписать заявление перед отправкой с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП).

Как сообщает Комсомольская правда — Томск, заявление на возврат госпошлины необходимо подать в течение 36 месяцев после внесения платы. После подачи заявления деньги возвращаются в течение месяца. Важно отметить, что только сам плательщик может требовать возврата средств, даже если оплату за него производил кто-то другой.

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