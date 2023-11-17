Масочный режим возвращается в Санкт-Петербург

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Обязательный масочный режим вновь вводится в Санкт-Петербурге, но пока эта мера введена в городских поликлиниках и больницах.

Фото: openverse.org by https://www.vperemen.com is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на распоряжение муниципального Комитета по здравоохранению.

Носить маски теперь обязаны как посетители, пациенты, так и персонал медицинских учреждений.

"В целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией", — объяснили причину введения санитарных ограничений в комитете.

Столь строгая мера выглядит достаточно странной, так как количество жителей города на Неве, подцепивших грипп или ОРВИ не растет, а наоборот, снижается — на 21% за неделю.

Спасают ли маски от вирусов?