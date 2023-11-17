Жителей Новосибирска возмутили лавочки в форме "гробов"

17 ноября улицу Ленина в Новосибирске временно перекрыли для автомобилей в связи с началом подготовки к Новому году. Вдоль всей главной улицы города были установлены десятки лавочек, которые предназначались для новогодних мероприятий. Однако эти лавочки вызвали разочарование у горожан.
Горожане высказывали недовольство относительно выбора цвета и формы лавочек.
"Иностранцы, увидев это фото, подумают, что у нас посреди города расположены гробы", — прокомментировала оформление читательница Елена Колесникова.
Многие горожане также отметили, что такое "гробовое" оформление не гармонирует с уже присутствующими "могильными" оградками, создавая довольно странное и несогласованное визуальное восприятие, сообщает atas.info.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.