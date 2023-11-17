Жителей Новосибирска возмутили лавочки в форме "гробов"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

17 ноября улицу Ленина в Новосибирске временно перекрыли для автомобилей в связи с началом подготовки к Новому году. Вдоль всей главной улицы города были установлены десятки лавочек, которые предназначались для новогодних мероприятий. Однако эти лавочки вызвали разочарование у горожан.

Фото: atas.info by Дмитрий Тростников

Горожане высказывали недовольство относительно выбора цвета и формы лавочек.

"Иностранцы, увидев это фото, подумают, что у нас посреди города расположены гробы", — прокомментировала оформление читательница Елена Колесникова.

Многие горожане также отметили, что такое "гробовое" оформление не гармонирует с уже присутствующими "могильными" оградками, создавая довольно странное и несогласованное визуальное восприятие, сообщает atas.info.

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