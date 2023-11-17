Новейший российский атомный ледокол получил название "Сталинград"

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Атомный ледокол нового поколения, строящийся сейчас на верфи в Санкт-Петербурге, будет носить гордое название "Сталинград".

Фото: pxfuel.com

Об этом в пятницу,17 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на главу региона Андрея Бочарова.

"Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени "Сталинград", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение присвоить судну-покорителю арктических льдов название города, которое он носил с 1925 по 1961 года, принято в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

Известно, что на той же верфи строится ледокол с еще одним историческим названием — "Ленинград".

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