Британцам предложили копеечный лайфхак для экономии на отоплении

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Зимой может сильно похолодать, предупреждает британская The Mirror. Газета предлагает копеечный лайфхак, который поможет заметно сэкономить на отоплении.

Фото: Getty

Главная причина неэффективности отопления — сквозняки, утверждает таблоид. Поэтому для начала найдите в вашем доме их источники: проверьте с помощью зажигалки окна и двери. Найдя щели и дыры, откуда дует, закройте их пищевой плёнкой. Пузырчатая тоже подойдёт.

Вот, собственно, и всё утепление. Оно обойдётся вам в один, ну, может быть, 1,5-2,5 фунта, в зависимости от того, где вы купите плёнку, а сэкономить можно до 45 фунтов (более 5000 рублей по текущему курсу) за сезон.

В статье приводится ещё несколько рекомендаций.

10% тепла улетучивается через полы — застелите их коврами.

Стены за радиаторами обклейте фольгой для лучшей теплоотдачи.

Наконец, самый мощный совет: спальню можно вообще не отапливать — вместо этого перед сном нагревайте постель феном.