Зимой может сильно похолодать, предупреждает британская The Mirror. Газета предлагает копеечный лайфхак, который поможет заметно сэкономить на отоплении.
Главная причина неэффективности отопления — сквозняки, утверждает таблоид. Поэтому для начала найдите в вашем доме их источники: проверьте с помощью зажигалки окна и двери. Найдя щели и дыры, откуда дует, закройте их пищевой плёнкой. Пузырчатая тоже подойдёт.
Вот, собственно, и всё утепление. Оно обойдётся вам в один, ну, может быть, 1,5-2,5 фунта, в зависимости от того, где вы купите плёнку, а сэкономить можно до 45 фунтов (более 5000 рублей по текущему курсу) за сезон.
В статье приводится ещё несколько рекомендаций.
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