Уехавшая в Израиль журналистка Ирина Шихман* продала последнее имущество в РФ

Ирина Шихман*, переехавшая в Израиль, приняла решение распродать всё своё имущество в России.

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Как сообщает newsinfo.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, последним объектом продажи стал её автомобиль Mercedes-Benz GLA 2021 года выпуска, который она продала за четыре миллиона рублей.

Также журналистка избавилась от двухкомнатной квартиры на Палехской улице в Москве за девять миллионов рублей.

Ирина Шихман* приобрела известность благодаря участию в YouTube-шоу "А поговорить?", где вместе с Марией Вискуновой и Еленой Сажиной проводила интервью с известными личностями. Год назад она высказала своё осуждение по отношению к событиям в стране и приняла решение эмигрировать за границу.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.