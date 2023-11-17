Депутат Журова ответила Тарасовой на критику работы спортсменов в Госдуме

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова открыто заявила о своем несогласии стать депутатом, подчеркнув, что спортсмены и олимпийские чемпионы в стране находятся в сложных условиях, сообщает Общественная Служба Новостей.

Она сомневается в эффективности работы спортсменов в Госдуме и отметила, что не рассматривает себя как подходящего кандидата для такой должности. Тарасова подчеркнула свою преданность профессии тренера и преподавателя.

Тренер считает, что спортсмены не получают достаточной материальной поддержки и не имеют нужных привилегий. В ответ на это зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова напомнила, что депутаты пришли в Госдуму не только из спортивного сообщества, но и из различных регионов страны.

Журова отметила, что она лично занимается улучшением жизни людей в своем регионе, где спортсмены и тренеры получают дополнительные поощрения. Она подчеркнула, что не может эффективно заниматься делами Москвы и региона одновременно.

Депутат также утверждает, что Москва предоставляет достаточную поддержку спортсменам и, возможно, даже больше, чем другие регионы. По ее мнению, олимпийские чемпионы имеют благоприятные условия жизни и получают президентские гранты, в отличие, возможно, от неолимпийских чемпионов.

Журова также напомнила о дополнительных средствах, выделяемых Москвой для спортсменов, и отметила, что не все регионы могут себе позволить такие доплаты из своих бюджетов. В заключение она выразила готовность поделиться опытом с Татьяной Тарасовой, указав, что последняя никогда не обращалась к ней по этому вопросу.