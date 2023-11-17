В Союзе потребителей призвали не верить "индексу оливье"

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Стоимость салата "Оливье" в России по рецептам выросла почти в полтора раза, согласно данным Telegram-канала Mash. По их подсчетам, стоимость тазика "Оливье" с колбасой увеличилась с 785 до 1201 рубля по сравнению с декабрем 2022 года.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Однако сопредседатель Союза потребителей России, Алексей Койтов, усомнился относительно методов расчета данного индекса. В беседе с "Радио 1" он утверждал, что данные Росстата указывают лишь на 10% увеличение стоимости салата.

"У авторов индекса, по их подсчетам, цена моркови выросла в два с половиной раза, в то время как по данным Росстата и оператора фискальных данных, подорожание составило всего 4,5%. Колбаса подорожала на 5,5%, а не в полтора раза, а картошка, согласно Росстату, подешевела на 10% <…> В текущем году Росстат не предоставил индекс по "Оливье", однако, если рассматривать цены на продукты отдельно, общее повышение колеблется в пределах 10%", — отметил он.