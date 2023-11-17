Смольянинова* и Быкова** обманом пытался вывезти с Запада двойник Андрея Ермака

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Актёр Артур Смольянинов* и писатель Дмитрий Быков** едва не оказались в руках неизвестных, которые выдавали себя за представителей офиса Владимира Зеленского.

Фото: ВК аккаунт Артура Смольянинова

Смольянинов* и Быков** признались, что поверили звонившему злоумышленнику, который, выдавая себя за Андрея Ярмака, пытался выманить их с Запада.

Быков признался, что обман был проделан "на голливудском уровне". Он предположил, что неизвестные планировали "собрать российских оппозиционеров в некой точке для вывоза их в Украину и вывезти отнюдь не в Украину".

Подобные звонки поступили также Артуру Смольянинову и другим публичным личностям из России, находящимся за границей и критикующих российскую власть.

С оппозиционерами общался "дипфейк" (нейросетевой двойник) Андрея Ермака через Zoom.

"Он говорит, как Ермак, жесты у него, как у Ермака. У него всё, как у Ермака", — объяснил Смольнинов.

Актёр рассказал, что сомнений в подлиннности Ермака у него почти не возникало, однако другие оппозионеры выявили обман.

* признан минюстом РФ иностранным агентом

** признан минюстом РФ иностранным агентом