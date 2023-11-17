Актёр Артур Смольянинов* и писатель Дмитрий Быков** едва не оказались в руках неизвестных, которые выдавали себя за представителей офиса Владимира Зеленского.
Смольянинов* и Быков** признались, что поверили звонившему злоумышленнику, который, выдавая себя за Андрея Ярмака, пытался выманить их с Запада.
Быков признался, что обман был проделан "на голливудском уровне". Он предположил, что неизвестные планировали "собрать российских оппозиционеров в некой точке для вывоза их в Украину и вывезти отнюдь не в Украину".
Подобные звонки поступили также Артуру Смольянинову и другим публичным личностям из России, находящимся за границей и критикующих российскую власть.
С оппозиционерами общался "дипфейк" (нейросетевой двойник) Андрея Ермака через Zoom.
"Он говорит, как Ермак, жесты у него, как у Ермака. У него всё, как у Ермака", — объяснил Смольнинов.
Актёр рассказал, что сомнений в подлиннности Ермака у него почти не возникало, однако другие оппозионеры выявили обман.
* признан минюстом РФ иностранным агентом
** признан минюстом РФ иностранным агентом
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