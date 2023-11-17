Нынешняя ситуация, когда Россия ведет спецоперацию на Украине,
требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о Вооруженных силах России.
Такое мнение в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти", — уверен Песков.
На вопрос собеседницы, как определить границу межу дискредитацией и здравой критикой российской армии, Песков ответил, что здесь "очень тонкая" грань.
Также по мнению официального предателя Кремля в военное время допустима "определенная цензура", которая была бы неприемлемой в мирное время.
Оценивая высказывания Пескова, многие эксперты отмечают, что в риторике представителя Кремля все чаще звучат слова, связанные с войной и военным временем.
Полное интервью Дмитрия Пескова можно посмотреть в прикрепленном видео.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.