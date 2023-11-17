Песков: в военное время клевета на ВС России требует жестких мер

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Нынешняя ситуация, когда Россия ведет спецоперацию на Украине,

требует жестких мер от власти в отношении тех, кто распространяет клевету о Вооруженных силах России.

Фото: kremlin.ru

Такое мнение в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти", — уверен Песков.

На вопрос собеседницы, как определить границу межу дискредитацией и здравой критикой российской армии, Песков ответил, что здесь "очень тонкая" грань.

Также по мнению официального предателя Кремля в военное время допустима "определенная цензура", которая была бы неприемлемой в мирное время.

Оценивая высказывания Пескова, многие эксперты отмечают, что в риторике представителя Кремля все чаще звучат слова, связанные с войной и военным временем.

Полное интервью Дмитрия Пескова можно посмотреть в прикрепленном видео.

Дмитрий Песков – специальный гость МГИМО 360