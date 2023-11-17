Политолог Асселино: Макрон довел Францию до нищеты из-за санкций России

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Введение все новых санкций против России довели Францию до состояния нищеты. 17 ноября об этом написал лидер французской партии "Народный республиканский союз", политолог Франсуа Асселино.

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"Рост цен на электроэнергию продолжится. Министр экономики Брюно Ле Мэр объявляет о новом повышении цен на 10%, хотя они выросли вдвое с 2011 года. Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой", — сообщил политик.

Отмечается, что отказ от российского топлива привел западные страны к повышению цен на энергетические ресурсы, а введение санкций против России породило рекордную инфляцию. Повышение цены на горючее, в первую очередь цены на газ, отрицательно сказалось на всех сферах экономики.