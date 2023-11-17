Хорошо, что Ефремов за решёткой, заявил его крёстный

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Хорошо, что Михаил Ефремов сейчас за решёткой, заявил его крёстный — режиссёр Василий Мищенко. В интервью "Абзацу" он объяснил свою странную позицию.

Фото: Film.ru

По мнению заслуженного артиста РФ, поляризовавшееся из-за СВО общество — небезопасная среда для его неравнодушного крестника. "Я думаю, что, не дай Бог, втравили бы его ещё в какую-нибудь бодягу, что не так бы сказал в запарке или за язык притянули бы, что-то бы состряпали", — полагает Мищенко.

Результатом могли бы быть потери для Ефремова, и не только репутационные. "А я знаю, что он без России не может, что он настолько талантливый и творческий человек, что ему бы работать и работать", — уверен крёстный.

Поэтому, хоть и ждёт он с нетерпением выхода проштрафившегося актёра на волю, но допускает, что его заключение — к лучшему.

"Грешным делом даже иногда посещают меня мысли такие, что, может быть, и хорошо, что он находится там сейчас", — резюмирует Мищенко.

Напомним, Ефремов отбывает наказание за ДТП в пьяном виде со смертельным исходом. 10 ноября он справил за решёткой 60-летний юбилей.