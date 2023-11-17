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Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют

0:54
Общество

Глава Коми Владимир Уйба рассказал об отказе владельцев общественного транспорта вешать на стекло автобусов наклейки в поддержку спецоперации на Украине.

Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют
Фото: https://www.rbth.com/science-and-tech/327864-15-bus-projects-russia-proud

Руководитель Республики Коми написал пост в своём Telegram-канале с критикой перевозчиков, которые без энтузиазма отнеслись к предписанию повесить в транспорте наклейки с символами СВО, в том числе с буквой Z.

"Перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают: "А вдруг кто-нибудь стекло разобьёт!", — рассказал глава региона.

Он пристыдил владельцев автобусов и маршруток за то, что они опасаются повреждений транспорта в то время, когда "парни гибнут" на фронте.

Ранее политолог Сергей Марков назвал букву Z символом наших трагических ошибок.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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