Ветеранам боевых смогут покупать оружие без стажа и обучения. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия". Как сообщают "Известия", ссылаясь на авторов законопроекта, участники боевых действий имеют устойчивые навыки безопасного владения оружием, но как и остальные граждане, они должны будут получать на него разрешение.

