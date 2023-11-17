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Ветераны боевых действий смогут покупать оружие без стажа и обучения: Мнение эксперта

1:56
Общество

Ветеранам боевых смогут покупать оружие без стажа и обучения. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия". Как сообщают "Известия", ссылаясь на авторов законопроекта, участники боевых действий имеют устойчивые навыки безопасного владения оружием, но как и остальные граждане, они должны будут получать на него разрешение.

Ветераны боевых действий смогут покупать оружие без стажа и обучения: Мнение эксперта
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Vitaly V. Kuzmin is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0

Инициатива является первой за последние два года и направлена на послабление. Большинство экспертов, как сообщает "Известия", поддерживают данное предложение, но они считают, что при отсутствии обучения и стажа, ветераны должны будут сдавать экзамен на владение оружием.

Председатель женщин-офицеров Общероссийской организации "Офицеры России", генерал майор Внутренней службы Зарембинская Елена Леонтьевна в интервью Pravda. ru также выразила мнение, что данная инициатива заслуживает поддержки.

"На сегодняшний день уже есть ряд категорий, которые при решении вопроса на право владения оружием имеют определенные преференции. Точно так же не требуется обучение и определенный стаж для того, чтобы получить это разрешение. Здесь речь идет только о дополнении этих категорий участниками боевых действий. Но к ним точно так же применяются, судя по законопроекту, те же условия, что и для всех остальных — медицинская комиссия не отменяется, то есть необходимость получения лицензии и так далее" — пояснила Зарембинская.

Эксперт также указала на необходимость сохранения экзамена на владение оружием для участников боевых действий для подтверждения навыков и доказательства того, что претендент на получение оружия знает позиции по обеспечению безопасности.

"Экзамен, на мой взгляд, нужно будет сохранить" — подтвердила эксперт.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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