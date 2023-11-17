В Севастополе объявили воздушную тревогу утром 17 ноября

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В Севастополе 17 ноября объявлена воздушная тревога. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" — написал он в 10:47.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации, приведенной в канале губернатора, в Севастополе отработала система ПВО. В акватории над Северным молом система противовоздушной обороны сбила две цели.

Спасательная служба Севастополя сообщила, что на текущий момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

В период действия воздушной тревоги жителям рекомендуется уйти в укрытие или предпринять меры безопасности дома.

В 11:07 Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.