В Севастополе объявили воздушную тревогу утром 17 ноября

В Севастополе 17 ноября объявлена воздушная тревога. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" — написал он в 10:47.
По информации, приведенной в канале губернатора, в Севастополе отработала система ПВО. В акватории над Северным молом система противовоздушной обороны сбила две цели.
Спасательная служба Севастополя сообщила, что на текущий момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
В период действия воздушной тревоги жителям рекомендуется уйти в укрытие или предпринять меры безопасности дома.
В 11:07 Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.
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