Блогер Егор Шип проиграл в казино 15 миллионов рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Популярный в определенных кругах блогер Егор Шип в шоу YesNoYes, на видеохостинге YouTube признался, что в свое время проиграл порядка 15 млн рублей, играя в рулетку.

Фото: facebook.com/ALTAI PALACE

Популярный в определенных кругах блогер Егор Шип в шоу YesNoYes, на видеохостинге YouTube признался, что в свое время проиграл порядка 15 млн рублей, играя в рулетку.

Блогер поведал историю о том, как попал в зависимость от азартных игр, а начиналось все с небольших сумм — 5 тысяч рублей. В итоге, Шип обогатил владельцев казино примерно на 15 миллионов.

"Попробовал — сыграло, с 10 — 300 тысяч рублей [заработал], и ты такой думаешь: "Я поймал судьбу за яйца"", — рассказал блогер.

Теперь Егор взялся за ум и уже семь месяцев обходит игорные заведения стороной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Егор Шип: зависимость от алкоголя, отношения с Карнавал, депрессия и азартные игры