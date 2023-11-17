Популярный в определенных кругах блогер Егор Шип в шоу YesNoYes, на видеохостинге YouTube признался, что в свое время проиграл порядка 15 млн рублей, играя в рулетку.
Популярный в определенных кругах блогер Егор Шип в шоу YesNoYes, на видеохостинге YouTube признался, что в свое время проиграл порядка 15 млн рублей, играя в рулетку.
Блогер поведал историю о том, как попал в зависимость от азартных игр, а начиналось все с небольших сумм — 5 тысяч рублей. В итоге, Шип обогатил владельцев казино примерно на 15 миллионов.
"Попробовал — сыграло, с 10 — 300 тысяч рублей [заработал], и ты такой думаешь: "Я поймал судьбу за яйца"", — рассказал блогер.
Теперь Егор взялся за ум и уже семь месяцев обходит игорные заведения стороной.
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