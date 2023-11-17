Из-за похолодания в Москве стала недоступна аренда электросамокатов

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В связи с приходом в столицу минусовой температуру кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent и Яндекса Go приостановили сдачу в аренду своих электросамокатов.

Фото: Openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

В связи с приходом в столицу минусовой температуру кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent и Яндекса Go приостановили сдачу в аренду своих электросамокатов.

В частности, в мобильном приложении Urent вся карта Москвы отмечена красным цветом, что показывает отсутствие возможности аренды средств индивидуальной мобильности, сообщает РИА Новости.

А в приложении Whoosh при попытка арендовать двухколесный транспорт приходит сообщение, что "пока самокаты недоступны, но скоро будут в городе".

Напомним, что в ночь на 17 ноября температура в Москве опустилась до минус 3 градусов.

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