Марков высказался о поступке режиссёра Сокурова на суде: "Новый Сахаров?"

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков сравнил выступившего в защиту художницы Саши Сколиченко в суде режиссёра Александра Сокурова с физиком-теоретиком Андреем Сахаровым.

Фото: Вк-аккакунт Сокурова

Марков прокомментировал заявления 72-летнего Сокурова на суде, на котором художницу Александру Сколиченко приговорили к 7 годам лишения свободы за то, что она меняла ценники в супермаркете на антивоенные воззвания.

"Сокуров как новый Сахаров?" — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков отметил, что многие позволяют себе ругать российскую власть, находясь за рубежом, в то время как Сокуров выступил с критикой властей, находясь в России.

"Проблема осложняется тем, что он личный знакомый всех наших высших начальников, выходцев из Питера", — объяснил политический эксперт.

Ранее сообщалось, что Сокуров назвал суд над художницей "надругательством над народом, над человеком".

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