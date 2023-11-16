Под завалами рухнувшей в Астрахани пятиэтажки найдено тело 84-летней женщины

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

После обрушения жилого дома в Астрахани на Вокзальной площади в эти минуты идут спасательные работы. Увы, без жертв не обошлось.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уже подтвердил гибель женщины 1939 года рождения.

Также ведутся поиски жильцов двух квартир. Все остальные жильцы дома либо эвакуировались, либо не находились в своих квартирах на момент обрушения, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По предварительной информации дом рухнул из-за прорыва канализации.

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