Жительница Нижнего Новгорода Ксения Новикова получила звание "Краса ПФО"

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Жительница Нижнего Новгорода Ксения Новикова получила звание "Краса ПФО" в рамках всероссийского конкурса "Краса России — 2023", результаты которого были объявлены 15 ноября. Важно отметить, что главный титул ушел Екатерине Романовой, представляющей Кемеровскую область. Награду вручила ей предыдущая обладательница титула "Краса России — 2022", нижегородка Дарья Луконькина.

Фото: openverse.org by george shahda is licensed under CC BY 2.0.

Также стоит добавить, что в настоящее время в столице Приволжья проходит конкурс "Мисс НН". Недавно были анонсированы имена 12 финалисток, среди которых одна несовершеннолетняя участница. За звание победительницы они сразятся 11 декабря. Финальное событие включит в себя три выхода участниц конкурса, сообщает newsnn.ru.

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КАСТИНГ КОНКУРСА «МИСС НИЖНИЙ НОВГОРОД-2016»