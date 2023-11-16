У жителей Оренбурга появится возможность наблюдать за метеорным потоком

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Одно из наиболее впечатляющих явлений падения звезд ожидается в ночь с 17 на 18 ноября, предоставляя жителям Оренбурга уникальную возможность наблюдать метеорный поток. Леониды (частицы хвоста кометы Темпеля-Туттля) получили свое имя от созвездия Льва, просматриваемого в северном полушарии. Специалисты подчеркивают его высокую скорость, достигающую 70 километров в секунду.

Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Прогнозируется, что осенний звездопад будет виден в ночь с 17 на 18 ноября, начиная с полуночи и до восхода Солнца. Астроном Виталий Угренинов рассказал, что у жителей Оренбурга появится возможность наблюдать это астрономическое явление, сообщает 56orb.ru.

Угренинов отметил, что количество метеоров в единицу времени невелико — один метеор за четыре минуты. В то время как в 1966 году земляне были свидетелями метеорного шторма из созвездия Льва, во время которого наблюдалось до 10 тысяч метеоров в час (или два-три метеора в секунду), подобное явление повторится лишь в 2099 году.

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