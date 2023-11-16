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Офтальмолог назвал опасность прищуривания для коррекции зрения

2:04
Общество

Многие люди по всему миру сталкиваются с проблемами со зрением. Например, согласно статистике, около половины россиян вынуждены использовать очки или линзы для коррекции зрения.

Офтальмолог назвал опасность прищуривания для коррекции зрения
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Естественно, все они мечтают о идеальном зрении и прибегают к различным методам коррекции. Лазерные операции, микрохирургия глаза и другие современные высокотехнологичные решения доступны далеко не всем. Некоторые также боятся потерять зрение после операции, что, к сожалению, иногда случается.

Тем не менее, существуют альтернативные методы. Почти у каждого есть знакомый, утверждающий, что достиг идеального зрения простым прищуриванием глаз.

Офтальмолог Виктор Березников поделился своим мнением о эффективности этой практики в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей. По его словам, чтобы избежать головных болей, головокружений и возможного развития амблиопии у детей, а также дискомфорта у взрослых, лучше заниматься коррекцией зрения вовремя, используя очки или контактные линзы.

Офтальмолог не запрещает прищуривание и подчеркивает, что это действительно может помочь, но требует много времени, и существуют риски.

"Хотя прищуривание не наносит ущерба зрению, оно может вызвать проблемы с соединением между глазами и мозгом", — отметил эксперт.

Березников пояснил, что у взрослых в результате долгого прищуривания могут возникнуть головные боли, головокружение и дискомфорт.

"Это связано с нарушением данной связи. Особенно опасно это для детей, у которых такая практика может привести к стойкому снижению зрения. Так что прищуривайтесь, но не переусердствуйте", — предупредил офтальмолог.

Собеседник издания считает, что нет необходимости бояться ношения очков. Он подчеркнул, что это не ухудшит проблемы со зрением, а тренировка глаз сделает ее даже более эффективной.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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