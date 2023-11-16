В первый день зимы компания "Аэроэкспресс" изменит в сторону увеличения тарифы на поезда и автобусы, доставляющие пассажиров в столичные аэропорты.
В первый день зимы компания "Аэроэкспресс" изменит в сторону увеличения тарифы на поезда и автобусы, доставляющие пассажиров в столичные аэропорты.
"Мы скорректировали тарифы в условиях ежегодной инфляции, роста цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава", — сообщает пресс-служба перевозчика.
В частности, цена билета Стандарт на экспресс-поезда и автобусы в день поездки вырастет с 500 до 550 рублей. Покупка проездного талона заранее обойдется пассажиру в 500 рублей вместо прежних 475.
При этом, на ряде маршрутов цена останется прежней, подчеркивают в пресс-службе "Аэроэкспресса" .
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