"Аэроэкспресс" с 1 декабря повысит тарифы на поезда и автобусы

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В первый день зимы компания "Аэроэкспресс" изменит в сторону увеличения тарифы на поезда и автобусы, доставляющие пассажиров в столичные аэропорты.

Фото: Фото: https://vk.com/aeroexpress

В первый день зимы компания "Аэроэкспресс" изменит в сторону увеличения тарифы на поезда и автобусы, доставляющие пассажиров в столичные аэропорты.

"Мы скорректировали тарифы в условиях ежегодной инфляции, роста цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава", — сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, цена билета Стандарт на экспресс-поезда и автобусы в день поездки вырастет с 500 до 550 рублей. Покупка проездного талона заранее обойдется пассажиру в 500 рублей вместо прежних 475.

При этом, на ряде маршрутов цена останется прежней, подчеркивают в пресс-службе "Аэроэкспресса" .

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