Светлана Бондарчук призналась, что её предали люди, которые для неё много значат

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывшая жена режиссёра Фёдора Бондарчука Светлана рассказала, что разочаровалась в близкие людях, которые её предали.

Фото: светлана бондарчук

Блогер уточнила, что эти неприятные изменения в её жизни происходят именно сейчас.

"К сожалению, я сегодня проживаю предательство и разочарование в людях, которые были очень значимы в моей жизни. Но люди полны искушения, и они всего лишь люди… Сейчас это уже их проблемы. Пусть подумают, почему их так накрыло", — написала Светлана Бондарчук в своих соцсетях.

Бывшая жена Бондарчука выразила надежду, что предавшим её людям будет стыдно.

Она добавила, что умеет прощать, если человек оступился случайно и понимает, что иногда нужно дать "второй шанс".

Светлана Бондарчук добавила, что эмоции нужно отпускать. Она вспомнила, как её однажды предали, когда она этого совсем не ждала. Блогер думала, что будет мстить, и жила в таком состоянии целый год. Однако потом негатив ушёл, и сейчас она даже рада, что тот человек жестоко тогда с ней обошёлся.

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