Балерина Илзе Лиепа отреагировала на угрозы властей Литвы и призналась России в любви

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Народная артистка России, балерина Большого театра Илзе Лиепа столкнулась с критикой в Литве из-за поддержки России на СВО. Также она призналась в любви к России. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: ВК-аккаунт Балерина Илзе Лиепы

"Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", — сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Ранее сообщалось, что балерину Илзу Лиепу хотят лишить литовского гражданства за заявления в поддержку Путина.

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