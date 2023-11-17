В Центральной России в выходные наступит мороз, а потом и пойдёт снег

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Ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус рассказал, надолго ли придёт зима в московский и соседние с ним регионы.

Фото: openverse by simpleinsomnia is licensed under CC BY 2.0

В пятницу в центральную часть страны с севера пожалует антициклон. Как и полагается, он заставит нас хорошенько утеплиться.

"Вместе с этим антициклоном придет холодный арктический воздух с севера из Скандинавии. А так как станет меньше облаков, эти воздушные массы будут еще и по ночам сильно выхолаживаться. Самыми холодными днями в ближайшей перспективе — это будут суббота, воскресенье и понедельник, когда температура в Москве по ночам может опускаться до минус 7, минус 10 градусов", — говорит эксперт.

Во вторник, по словам синоптика, стоит ждать снег. Его принесёт с собой циклон, который движется с юга.

"Не стоит думать, что южный циклон зимой приносит тепло. Все зависит оттого, с какой части этого облачного вихря окажется регион. Вот в данной ситуации циклон будет проходить по побережью Волги. Циклон будет проходить с юга через низовье, а потом в среднюю Волгу. И большинство центральных областей европейской России окажется сначала на его северной, потом на северо-западной, потом на его западной периферии. И ветра будут ориентированы таким образом, что в эту часть нашей страны будут поступать холодные воздушные массы. А южные циклоны, как известно, имеют большие запасы влаги. Все это приведет к тому, что практически во всех регионах сформируется снежный покров", — поделился с Pravda. ru информацией Михаил Леус.

Но лыжи и коньки, считает специалист, пока доставать рано. До конца ноября ещё успеют вернуться оттепели.

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