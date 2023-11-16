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Психолог Наумова раскрыла, почему школьник пытался совершить поджог в Ульяновске

2:26
Общество

В Ульяновске задержали ученика пятого класса, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне. По информации SHOT, мальчик получил инструкции от украинских спецслужб через популярный мессенджер. Во время допроса 12-летний школьник рассказал, что ему угрожали убийством всей его семьи, если он не выполнит указания. По некоторым данным, его семья считается благополучной, и ребенок не числится в реестре проблемных детей.

Психолог Наумова раскрыла, почему школьник пытался совершить поджог в Ульяновске
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Детский психолог Наталья Наумова пояснила, почему мальчик решился на такое преступление. По ее мнению, подобные ситуации чаще всего возникают у детей, привыкших к подчинению.

"Именно командный тон и подчинение заставили мальчика поступить так. Так ведут себя дети, которые привыкли подчиняться и боятся своих родителей. Такие дети не рассуждают самостоятельно, а принимают решения под давлением родителей", — отметила Наумова в беседе с "Подмосковье Сегодня".

Психолог предположила, что неизвестные злоумышленники оказали на мальчика значительное моральное давление.

"Они не только давили на него, но и начали запугивать. Вероятно, с ним разговаривали достаточно жестко, чтобы вызвать у него чувство страха. Ребенок поверил, что его семью убьют. Однако он не рассказал родителям об этом, что свидетельствует о том, что в его семье принято умалчивать о каких-то вещах и не открываться друг перед другом", — пояснила Наумова.

Психолог утверждает, что для предотвращения подобных ситуаций родители должны научить детей самостоятельному мышлению.

"Необходимо прекратить давить на детей, дать им возможность самостоятельно принимать решения, конечно, под контролем взрослых. Важно, чтобы ребенок чувствовал себя в семье в безопасности и мог открыто делиться всем с родителями, не опасаясь наказания. Родители должны узнавать о подобных ситуациях не от полиции или СМИ, а от самого ребенка. Важно выслушать ребенка, оказать ему поддержку. Строгость необходима, но она должна быть мягкой, не ломающей душевное состояние детей, не вызывающей страха, когда дети чувствуют себя подавленными. Тогда подобные инциденты можно предотвратить", — заключила психолог.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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