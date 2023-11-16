Известный российский актер Павел Деревянко впервые после разразившегося скандала с подачей на него исков, прокомментировал сообщения об обвинении его в мошенничестве с криптовалютой.
Известный российский актер Павел Деревянко впервые после разразившегося скандала с подачей на него исков, прокомментировал сообщения об обвинении его в мошенничестве с криптовалютой.
"Нет, эти люди (бизнес-партнеры — прим. Правда.Ру) сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили", — заявил Деревянко в беседе с корреспондентом"Газета.ru".
Напомним, что ранее актера, снявшегося в десятках фильмах и сериалах, обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей.
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