Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве с криптовалютой: "Меня одурачили"

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Известный российский актер Павел Деревянко впервые после разразившегося скандала с подачей на него исков, прокомментировал сообщения об обвинении его в мошенничестве с криптовалютой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Известный российский актер Павел Деревянко впервые после разразившегося скандала с подачей на него исков, прокомментировал сообщения об обвинении его в мошенничестве с криптовалютой.

"Нет, эти люди (бизнес-партнеры — прим. Правда.Ру) сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили", — заявил Деревянко в беседе с корреспондентом"Газета.ru".

Напомним, что ранее актера, снявшегося в десятках фильмах и сериалах, обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей.

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