Актёр Василий Мищенко рассказал об избиении дочери в Италии за русскую речь: "Догнали, сразу стали бить"

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Актёр Василий Мищенко рассказал, что на его дочь в Европе напали из-за того, что она говорила на русском языке.

Фото: Кадр из интервью Мищенко Игорю Кольке

Заслуженный артист РФ, актёр и режиссёр Василий Мищенко рассказал об избиении его дочери в Италии. На женщину напали украинцы, так как им не понравилось, что она использует русскую речь.

"Догнали, сразу стали бить", — рассказал артист.

Он отметил, что его дочь поразила ненависть украинцев к русским людям.

Мищенко подчеркул, что представители итальянских властей не наказали нападающих

"Полиция старается в это не влезать, в противостояние Украины и России", — рассказал актёр в интервью Игорю Кольке.

Ранее сообщалось, что русскоговорящую женщину выгнали из магазина в Грузии криками: "Слава Украине!".

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