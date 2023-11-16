Актёр Василий Мищенко рассказал, что на его дочь в Европе напали из-за того, что она говорила на русском языке.
Заслуженный артист РФ, актёр и режиссёр Василий Мищенко рассказал об избиении его дочери в Италии. На женщину напали украинцы, так как им не понравилось, что она использует русскую речь.
"Догнали, сразу стали бить", — рассказал артист.
Он отметил, что его дочь поразила ненависть украинцев к русским людям.
Мищенко подчеркул, что представители итальянских властей не наказали нападающих
"Полиция старается в это не влезать, в противостояние Украины и России", — рассказал актёр в интервью Игорю Кольке.
Ранее сообщалось, что русскоговорящую женщину выгнали из магазина в Грузии криками: "Слава Украине!".
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