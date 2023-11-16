Специалисты рассказали, стоит ли искать серьезные отношения на сайтах знакомств

2:35 Your browser does not support the audio element. Общество

В текущем году некоторые иностранные бренды и компании продолжают покидать российский рынок. Некоторые социальные сети и приложения, в том числе популярная ранее Tinder, перестали работать без использования VPN. Несмотря на это, российские граждане не теряют оптимизма и продолжают поиск пары на других веб-ресурсах, в доступных социальных сетях, а также в офлайн-среде.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Интересно узнать, что эксперты думают о наилучших местах для знакомств с потенциальным партнером.

Нейрокоуч по эмоциональному интеллекту, бизнес-трекер и психолог, Марина Винберг считает, что сайты знакомств по-прежнему предоставляют широкие возможности для поиска серьезных отношений. Она отмечает, что благодаря таким ресурсам можно расширить круг общения и найти партнера, совместимого по интересам и ценностям. Важно, чтобы успех в долгосрочных отношениях зависел от конкретных обстоятельств и самих пользователей.

Психолог выделяет доступ к более широкому кругу людей как одно из основных преимуществ сайтов знакомств по сравнению, например, с знакомствами через общих друзей. Кроме того, пользователи имеют больше конкретных критериев при поиске партнера благодаря алгоритмам, основанным на профильной информации.

Однако не все заинтересованные в серьезных отношениях придерживаются мнения, что сайты знакомств — это оптимальное место. Некоторые считают, что такие ресурсы предназначены только для кратковременных связей. Сертифицированный коуч Виктория Белых подчеркивает, что даже если существует вероятность встретить кого-то, кто также скептически относится к онлайн-знакомствам, это лучше, чем полагаться на случай.

Белых также предлагает традиционные методы знакомств, такие как познакомиться через друзей. Она рекомендует активно участвовать в различных мероприятиях, встречах и даже попробовать формат быстрых свиданий, где все участники приходят с одной целью, что упрощает процесс знакомства.

Еще одна идея, предложенная собеседницей издания "Вести Подмосковья", — не игнорировать сообщества по интересам, такие как бизнес-нетворкинги или сообщества любителей серфинга. Она напоминает, что человека, схожего по мировоззрению, можно встретить в самых неожиданных местах, будь то на светофоре, в очереди, в спортзале, в ресторане или даже на улице.

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