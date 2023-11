Специалисты рассказали, стоит ли искать серьезные отношения на сайтах знакомств

В текущем году некоторые иностранные бренды и компании продолжают покидать российский рынок. Некоторые социальные сети и приложения, в том числе популярная ранее Tinder, перестали работать без использования VPN. Несмотря на это, российские граждане не теряют оптимизма и продолжают поиск пары на других веб-ресурсах, в доступных социальных сетях, а также в офлайн-среде.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.