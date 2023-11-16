Володин: ставка по ипотеке должна зависеть от средней зарплаты в регионе

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

В четверг, 16 ноября, во время обсуждения доклада главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, спикер Госдумы Вячеслав Володин внес предложение, что ставка по ипотечному кредиту должна быть плавающей и зависеть от средней зарплаты в конкретном регионе.

Фото: Фото: BBC

В четверг, 16 ноября, во время обсуждения доклада главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, спикер Госдумы Вячеслав Володин внес предложение, что ставка по ипотечному кредиту должна быть плавающей и зависеть от средней зарплаты в конкретном регионе.

Володин отметил, что процент по ипотеке в регионах с низкими зарплатами должен быть меньше, чем там, где средняя зарплата выше, сообщает Telegram-канал Государственной Думы.

"Это хорошо скажется на развитии самих регионов. Будут строить жилье, будут оставаться не только в субъектовых центрах, но и в малых городах" — объяснил суть свей инициативы спикер парламента.

Эльвира Набиуллина это предложение поддержала и намерена проработать механизмы его реализации совместно с правительством РФ.

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Ипотечная ставка в 2023 году