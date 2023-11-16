В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца своей невесте в метро

В Москве мужчина получил 5 суток ареста за то, что он решил необычным способом сделать предложение своей возлюбленной в метро.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В московском метрополитене засняли на виде, как парочка поставила раскладной стол на станции метрополитена "ВДНХ" и устроила романтический ужин с распитием шампанского и предложением руки и сердца.

Влюблённых обвинили в мелком хулиганстве. Наказание последовалао не сразу, а после того, как видео разошлось по сети.

"Да, мне дали арест 5 суток, а девушку оштрафовали на тысячу рублей", — цитирует слова любителя романтических мероприятий издание "Подъём".

Он заверил, что распивал безалкогольное шампанское, которое приобрёл в маркетплейсе.

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