Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с пятницы на субботу

Финляндия закроет четыре контрольно пропускных пункта на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября. Дату прекращения работы КПП назвал на пресс-конференции премьер-министр страны Петтери Орпо. Его цитирует издание Helsingin Sanomat (HS).
Отмечается, что министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, в свою очередь, перечислила те КПП, которые будут закрыты полностью: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.
Пограничные переходы Салла и Вартиус останутся доступны.
Ранее мы сообщали о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил намерение Финляндии закрыть закрыть КПП на границе с Россией.
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