Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией с пятницы на субботу

Финляндия закроет четыре контрольно пропускных пункта на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября. Дату прекращения работы КПП назвал на пресс-конференции премьер-министр страны Петтери Орпо. Его цитирует издание Helsingin Sanomat (HS).

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0