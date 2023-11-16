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Режиссёра Александра Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение

0:33
Общество

Состояние режиссёра Александра Митты стабилизировалось.

Режиссёра Александра Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение
Фото: smotrim.ru

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние Александра Митты нормализовалось. Режиссёра, который был госпитализирован в результате нарушения мозгового кровообращения, перевели из реанимации в неврологическое отделение.

Сейчас режиссёр фильма "Экипаж" после перенеснного инсульта чувствует себя лучше. У кинодеятеля остаются проблемы с речью. Митте врачи предписали индивидуальные занятия ЛФК.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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