Состояние режиссёра Александра Митты стабилизировалось.
Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние Александра Митты нормализовалось. Режиссёра, который был госпитализирован в результате нарушения мозгового кровообращения, перевели из реанимации в неврологическое отделение.
Сейчас режиссёр фильма "Экипаж" после перенеснного инсульта чувствует себя лучше. У кинодеятеля остаются проблемы с речью. Митте врачи предписали индивидуальные занятия ЛФК.
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