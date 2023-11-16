Режиссёра Александра Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Состояние режиссёра Александра Митты стабилизировалось.

Фото: smotrim.ru

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние Александра Митты нормализовалось. Режиссёра, который был госпитализирован в результате нарушения мозгового кровообращения, перевели из реанимации в неврологическое отделение.

Сейчас режиссёр фильма "Экипаж" после перенеснного инсульта чувствует себя лучше. У кинодеятеля остаются проблемы с речью. Митте врачи предписали индивидуальные занятия ЛФК.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.